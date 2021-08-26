В Новосибирске рядом с центром волейбола построят 10-этажную гостиницу для спортсменов с одним подземным этажом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске рядом с центром волейбола построят 10-этажную гостиницу для спортсменов с одним подземным этажом. Мэрия города уже выдала разрешение застройщику, оно опубликовано на муниципальном портале города.

Планируется, что в гостинице будет обустроено 176 номеров, их общая площадь составит 6000 квадратных метров. Разрешение на строительство действует до апреля 2024 года.

Напомним, центр волейбола в Новосибирске строился с 2019 года. А работать он начал осенью 2020 года. В нем базируется клуб «Локомотив» и его несколько команд, а также школа олимпийского резерва. Спортивная и тренировочная арены могут принимать одновременно 5,5 тысяч зрителей. В 2022 году в центре пройдут матчи Чемпионата мира по волейболу среди мужчин. Россия будет принимать такие соревнования впервые.

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