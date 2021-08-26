Следователи начали проверку после того, как в поселке под Новосибирском утонул 8-летний мальчик

Следователи начали проверку после трагедии в Сузуне, где утонул 8-летний мальчик. Фото: СУ СКР по НСО
Следователи начали проверку после трагедии в Сузуне, где утонул 8-летний мальчик. Напомним, ЧП произошло днем, 26 августа: школьник вместе с друзьями отправился на речку купаться, но соскользнул с надувного матраса и ушел под воду.
— На место происшествия прибыл следователь, по данному факту Черепановским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — сообщили в областном СУ СКР.
Сейчас следователи уже осмотрели место просишествия и опрашивают очевидцев случившегося. Все причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
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ЧП случилось днем, 26 августа (подробнее).
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