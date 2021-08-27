Под Новосибирском школьники помогли пенсионеру вытолкнуть «Жигули» из ямы, а потом попали в аварию

Подростки разбили "Жигули" об дерево. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В поселке Белово Искитимского района четверо 14-летних подростков решили покататься на «Жигулях» и устроили ДТП с пострадавшими. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области:

— За рулем «ВАЗ-2106» находился 14-летний подросток, еще трое ехали на пассажирских сидениях. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево в пути следования. В результате ДТП двое подростков доставлены в больницу, — сообщили инспекторы ГИБДД.

Перед этим подростки решили помочь местному пенсионеру — тот застрял в яме. Дети помогли вытолкать машину, а мужчина благодарность дал детям покататься на «Жигулях».

Пользователи соцсетей осудили действия подростков:

— Пенсионера жалко. Для него эта машина реально может быть нужна для поездок в больницу, магазины, — прокомментировал подписчик.

— Хозяин авто — местный мужик. Он был застрял в яме, ребята помогли ему вытащить машину. Он дал им покататься — вот и накатались, въехали в дерево. Машину никто не угонял, — рассказала местная жительница.

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