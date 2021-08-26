Водители в бешенстве: автовандал, проткнувший колеса автомобилей в «Просторном», попал на видео

Местные жители засняли подозреваемого и готовят обращение в полицию. Фото: предоставлено героями публикации

Хулиган, который прокалывает колеса автомобилям жителей жилмассива «Просторный»., попал на видео. Это произошло, когда в ночь на 26 августа он добрался до машин у дома №24 на улице Виктора Шевелева. На кадрах видно, что мужчина подходит к такси и пробивает колеса.

— Мы крикнули ему из окна, он зашел в пятый подъезд. Полиция в таких ситуациях говорит, что даже если будет видно лицо, нужно еще доказать, что это был конкретный человек. Необходим потерпевший, готовый написать заявление, и свидетели, — рассказывал КП-Новосибирск местный житель.

Сейчас сибиряки обсуждают ролик в соцсетях:

— Видел сегодня владельца авто, он ходит расстроенный, — пишет местный житель.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Искать автовандадала должна полиция

— В уголовном кодексе есть статья об умышленном причинении вреда чужому имуществу. Искать злоумышленника должны полицейские, а не местные жители. Во время рассмотрения дела потерпевший может предоставить результаты экспертизы, которая определит, что на видео лицо именно того самого человека, — пояснила юрист Инесса Рябинина.

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