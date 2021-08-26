Новосибирец разоблачил телефонных мошенников и снял эпичное видео, как жулик сдает свою схему обмана

Разговор с мошенниками состоялся долгий. Фото: скриншот из видео

Мошенники, позвонившие новосибирцу, чтобы снять деньги с его карты, никак не ожидали, что им придется отвечать на вопросы о своей работе. Вышло очень занятно: от душевного разговора у них даже поднялось настроение.

— С января мне поступают звонки с предложением прийти на презентацию массажного оборудования. А роботу, который мне названивает, я представляюсь вымышленным именем — Рахамаджон Абдуев. Ну и время от времени из «службы безопасности» звонят Рахамаджону, — рассказал мужчина корреспонденту КП-Новосибирск.

Сначала по телефону робот сообщил «восточному гостю», что с его счета перевели куда-то 9400 рублей. После разговора с девушкой-«сотрудником по безопасности» мужчину соединили со «специалистом из отдела мониторинга». Мошенник понял, что сибиряк его разыгрывает, и быстро перешел на «ты» и матерную ругань.

— Поняв, что я его троллю, он бросил трубку. Но потом перезвонил и порекомендовал «подтянуть» акцент. Ну и я решил с негодяем просто по-человечески пообщаться. Получилось восемь минут занятной беседы, — рассказал новосибирец.

Жулик, оказалось, и сам был не против поболтать. Всех карт не раскрывал, но говорил честно: звонит из другой страны, номер телефона не подменен, базу данных им «сливают» бывшие сотрудники банков, а «зарплата» зависит от того, скольких «клиентов» удастся обмануть.

— Ты спас чьи-то деньги и поднял мне настроение, — сказал в конце интервью мошенник.

Напомним, преступники придумывают все больше новых схем мошенничества, обмана по телефону и в соцсетях. Будьте осторожны!

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