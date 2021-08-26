Авария с пассажирским микроавтобусом в Новосибирске 26 августа 2021 года: среди пострадавших оказалась девочка-подросток

Авария случилась ночью на Гусинобродском шоссе. Фото: ГИБДД по НСО.
Авария с пассажирским микроавтобусом в Новосибирске 26 августа 2021 года: в ГИБДД уточнили информацию по пострадавшим. Среди них оказалась 17-летняя девушка.
— По уточненной информации в числе госпитализированных: 58-летняя пассажирка автобуса, которая находится в тяжелом состоянии, с многочисленными переломами и ушибом головного мозга, а также семнадцатилетняя девушка травмой лица, в том числе перелом носа, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.
Напомним, ранее также стало известно про травмы водителя, которого спасателям пришлось вытаскивать из покореженной кабины.
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