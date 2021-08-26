В полиции рассказали о состоянии водителя микроавтобуса, врезавшего в фуру в Новосибирске

Водителя, зажатого в кабине, вытаскивали из нее спасатели. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Стало известно состояние водителя микроавтобуса Ford Transit, который вез пассажиров из Кемеровской области в аэропорт «Толмачево».

— 65-летнего водителя микроавтобуса извлекали из кабины автобуса с помощью гидравлического инструмента. Он госпитализирован с переломами нижних конечностей, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

Вместе с водителем обратились за медпомощью еще 6 человек, 4 из них госпитализированы. Характер травм и личности пострадавших устанавливаются.

Напомним, ДТП случилось в ночь на 26 августа. Микроавтобус, в котором были 10 пассажиров, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес», двигавшимся в Кемерово.

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