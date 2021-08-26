Инспекторы ГИБДД помогли найти сибирячку, потерявшуюся в лесу под Новосибирском

Инспекторы ГИБДД спасли сибирячку. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

Капитан полиции Дмитрий Деревнин и старший лейтенант полиции Павел Захаренко стали спасителями для 57-летней сибирячки, которая пошла за грибами потерялась в лесу в Маслянинском районе.

- Вызов в полицию поступил 20 августа: были сформированы несколько групп из полицейских и общественников, - пояснили в ГИБДД по Новосибирской области.

В одной из них и были инспекторы ГИБДД Дмитрий Деревнин и Павел Захаренко.

- Полицейские приехали на место на патрульной машине: они поехали осматривать территорию, куда могла уйти женщина, - продолжают в ведомстве. - В 23.30 автоинспекторы остановились у кромки лесного массива и стали через громкоговоритель звать сибирячку.

Сибирячка голос полицейских услышала, но в темноте не могла понять, куда ей идти. Так что одному сотруднику идти в глубину леса, а второму - ждать у машины. К счастью, найти женщину удалось.

- Оказалось, что у нее сел фонарик, и в темноте она совершенно перестала ориентироваться, куда ей идти, - объяснили в ГИБДД по Новосибирской области.

Полицейские отвезли женщину в поселок и передали родным.

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