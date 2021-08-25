Полиция и волонтеры ищут родных пенсионерки, которую сбил поезд под Новосибирском

В Новосибирске волонтеры и транспортная полиция выясняют личность женщины, которую насмерть сбил поезд.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске волонтеры и транспортная полиция выясняют личность женщины, которую насмерть сбил поезд. Напомним, ЧП произошло 22 августа на железнодорожном переезде в районе станции Бердск.
— Ее приметы: на вид около 70 лет, рост около 150-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые с окрашенными в рыжий цвет концами, нос средний с горбинкой. Была одета в рубашку оранжевого цвета, пиджак серого цвета и свитер бордового цвета, — сообщили в поисковом отряде «Маяк Новосибирск».
Всех, кто знает что-либо о личности погибшей или о происшествии, просят обратиться в дежурную часть ЛО МВД России на станции Инская по телефону: +7 (383) 338-2461, или на телефон горячей линии поискового отряда +7 (951) 393-0911.
Напомним, 25 августа произошла еще одна трагедия на железной дороге: в Искитиме под колесами поезда погиб 32-летний мужчина. ЧП произошло в районе остановочной платформы «Совхоз Бердский». Мужчина шел прямо по путям, машинист сигналил ему и пытался тормозить, но, увы, избежать трагедии не удалось.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Новосибирском грузовой поезд сбил мужчину
Машинист пытался тормозить, но избежать трагедии не удалось (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер