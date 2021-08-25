Полиция и волонтеры ищут родных пенсионерки, которую сбил поезд под Новосибирском

В Новосибирске волонтеры и транспортная полиция выясняют личность женщины, которую насмерть сбил поезд. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске волонтеры и транспортная полиция выясняют личность женщины, которую насмерть сбил поезд. Напомним, ЧП произошло 22 августа на железнодорожном переезде в районе станции Бердск.

— Ее приметы: на вид около 70 лет, рост около 150-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые с окрашенными в рыжий цвет концами, нос средний с горбинкой. Была одета в рубашку оранжевого цвета, пиджак серого цвета и свитер бордового цвета, — сообщили в поисковом отряде «Маяк Новосибирск».

Всех, кто знает что-либо о личности погибшей или о происшествии, просят обратиться в дежурную часть ЛО МВД России на станции Инская по телефону: +7 (383) 338-2461, или на телефон горячей линии поискового отряда +7 (951) 393-0911.

Напомним, 25 августа произошла еще одна трагедия на железной дороге: в Искитиме под колесами поезда погиб 32-летний мужчина. ЧП произошло в районе остановочной платформы «Совхоз Бердский». Мужчина шел прямо по путям, машинист сигналил ему и пытался тормозить, но, увы, избежать трагедии не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском грузовой поезд сбил мужчину

Машинист пытался тормозить, но избежать трагедии не удалось (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.