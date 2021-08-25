Россияне начали скупать доллары и евро: экономист рассказал, почему

Россияне начали активно скупать доллары и евро из-за нестабильной экономической ситуации. Фото: Евгения ГУСЕВА

Россияне начали активно скупать доллары и евро из-за нестабильной экономической ситуации. Такое мнение в разговоре и изданием NEWS.ru высказал доктор экономических наук Игорь Николаев.

— Высокий уровень неопределенности в российской экономике сохраняется. Люди страхуются в такой период, они хотят куда-то вложиться. Далеко не у всех россиян, но у немалой части за период пандемии появились свободные рублевые средства. Люди, которые привыкли тратить деньги на международный туризм, были в этих тратах существенно ограничены в последние полтора года. Отсюда для таких людей выход — прикупить валюту, тем более что ее курс держится на достаточно высоком уровне, — заявил Игорь Николаев.

По словам эксперта, сейчас люди чаще всего делают выбор в пользу евро — из-за того, что российские власти начали отказываться от этой валюты в национальных резервах. Однако доллар тоже не сдает свои позиции и остается популярным.

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