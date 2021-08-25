В Новосибирске иномарка сбила мотоциклиста: на место приехали две скорые

В Новосибирске иномарка сбила мотоциклиста. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске на Бердском шоссе вечером, 25 августа, случилось ДТП. Там иномарка сбила мотоциклиста. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик опубликовали в соцсетях.

— На Бердском шоссе в районе Матвеевки водитель внедорожника Toyota Land Cruiser сбил мотоциклиста, — сообщили в паблике Вконтаке «АСТ-54».

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что на место происшествия прибыли две кареты скорой помощи. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно. В Госавтоинспекции по Новосибирску оперативно прокомментировать произошедшее не смогли.

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