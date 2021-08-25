Под Новосибирском перевернулась «Нива»: водитель скончался по пути в больницу

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция НСО

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась вечером, 25 августа, в Коченевском районе.

— В 20:20 на 16 км автодороги поселок Коченево — поселок Целинный водитель автомобиля «Шевроле-Нива», ехавший в сторону поселка Коченево, не справился с управлением на щебеночный дороге и опрокинулся, — рассказал КП-Новосибирск начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

Водитель «Нивы» скончался по пути в больницу. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливается личность автомобилиста и все обстоятельства случившегося.

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