В Новосибирске суд заблокировал 14 сайтов где продавали фальшивые справки об отсутствии ковида

В Новосибирске суд закрыл 14 сайтов, где продавали поддельные больничные и справки об отсутствии ковида. Фото: Анастасия Осипова

В Новосибирске суд закрыл 14 сайтов, где продавали поддельные больничные и справки об отсутствии ковида. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

— Прокуратура выявила в интернете 14 сайтов по продаже больничных листов и медсправок, в том числе об отсутствии COVID-19, без прохождения медосмотра и посещения врача. Посетители сайтов могли получить такие справки на дом, — сообщили в ведомстве. — Прокуратура предъявила в суд 7 заявлений о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

И суд удовлетворил требования прокуратуры. Решения суда ведомство направило в Роскомнадзор, чтобы эти сайты включили в перечень запрещенных и ограничили к ним доступ.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске начали продавать фальшивые сертификаты о вакцинации против ковида и справки о наличии антител. Еще в начале июля полиция находила в сети несколько подобных объявлений о продаже. Правоохранители проводят проверку по данному факту.

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