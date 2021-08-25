Умер Лаврентий Сорокин — актер новосибирского театра «Глобус»

Скончался заслуженный артист России и актер новосибирского театра «Глобус» Лаврентий Анатольевич Сорокин. Фото: соцсети

На 61 году жизни скончался заслуженный артист России и актер новосибирского театра «Глобус» Лаврентий Анатольевич Сорокин. Он несколько лет боролся с раком.

— Коллектив Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Лаврентия Анатольевича, — сообщили на странице театра в «Фейсбуке». — Профессиональный путь Лаврентия Анатольевича — замечательный пример истинного служения высокому искусству. Мы, коллеги, навсегда запомним Лаврентия Анатольевича, нашего Лавра, ироничным и острым на язык; элегантным и тонко чувствующим моду; внешне легким, озорным, подвижным хулиганом, но при этом бесконечно глубоким, ранимым, мудрым и добрым человеком. До последних дней он был полон творческих планов… Это неправда, что незаменимых людей не бывает. Место Лаврентия Сорокина в труппе «Глобуса» навсегда останется вакантным.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Лаврентий Анатольевич Сорокин родился 3 ноября 1960 года. В 1986 году окончил Новосибирское театральное училище. В 2010 году Лаврентий Анатольевич пришел в Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» и быстро стал одним из самых востребованных артистов. Зрители знали его, как невероятно образованного и начитанного человека, который, кстати, успел реализовать себя еще как писатель – он сочинял сказки – преподаватель, обожаемый студентами театрального института, и режиссер.

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