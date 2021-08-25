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Общество25 августа 2021 3:00

Погода в Новосибирске на 26 августа 2021 года: вернется 30-градусная жара

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 26 августа 2021 года
Надежда РЫЖКИНА
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Для новосибирцев на этой неделе последняя возможность сходить на пляж.

Для новосибирцев на этой неделе последняя возможность сходить на пляж.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 26 августа 2021 года будет по-прежнему очень жаркой. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Днем в Новосибирске будет +28…+30 градусов, ночью — до +14…+16, с малой облачностью, без осадков. Подует восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. По области температура поднимется до +28…+33 градусов. Будет также ясно, без осадков, ночью и утром местами туманы, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс Погода» обещает жару и солнце весь день. Уже утром температура поднимется с +15 до +24, а после полудня будет +30 градусов.

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