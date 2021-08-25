Новосибирский микроминиатюрист покрыл клеща золотом: рассказываем, зачем

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин покрыл клеща золотом. Фото: Владимир Анискин

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин покрыл клеща золотом. Так «украсить» насекомое ему пришлось, чтобы получить яркие снимки под электронным микроскопом.

— Пару лет назад мои ребятишки из похода притащили клеща. Как выяснилось позже — принесли его на одежде, и, сняв ее, положили на стул. Этот злодей сполз с нее и отважно топал по квартире в поисках жертвы. Нашел меня, забрался и злодейским образом крался по моей спине и был мной обнаружен. Тут же он был посажен в пластиковую прозрачную коробочку (которую заклеил скотчем, дабы случайно не открылась) и помещен под микроскоп. Наблюдать за этим страшным чудовищем было очень интересно. Прожил он в коробочке дня два-три. Потом окочурился, скрутив лапки в колечки, — рассказал КП-Новосибирск Владимир Анискин.

Позже сибиряк решил сфотографировать клеща под электронным микроскопом. Однако, оказалось, что полностью рассмотреть его оказалось сложно.

Клеща сибиряк сфотографировал под микроскопом. Фото: Владимир Анискин

— После того как мой клещ был заснят под электронным микроскопом наступил второй этап его исследования. Меня интересовали его лапки. Они сами по себе очень толстые, а заканчиваются они малюсенькими-малюсенькими отросточками, но когда клещ окочурился и свернул при этом лапки колесиком, то кончики лапок не стало видно. И нужно было сделать так, чтобы они стали видны, — пояснил микроминиатюрист.

Чтобы разглядеть лапки клеща, его нужно было распрямить. Однако, насекомое уже высохло и стало очень хрупким. Тогда решить эту проблему сибиряк решил весьма необычным способом.

— Сначала я просто накрывал его ваткой, смоченной в воде, и это помогало. Но когда я разгибал лапку и отпускал — то она снова сворачивалась колесиком. Пришлось прилепить клеща на пластилин и фиксировать лапки маленькими колышками, — рассказал Владимир Анискин. — На следующее утро суставики клеща зафиксировались в новом положении, и колышки можно было убрать. Еще пришлось напылить на него золото, чтобы получить контрастные фотографии под электронным микроскопом (для стока заряда электронного пучка).

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