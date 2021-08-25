Подросткам, жестоко избившим таксистку в Новосибирске, вынесли приговор

Женщина получила несколько десятков ударов по голове. Фото: личный архив.

В Новосибирске суд вынес приговор четырем парням, жестоко избившим таксистку Ирину Михееву в Первомайском районе. Напомним, произошел громкий случай еще в декабре 2020 года: когда женщина остановилась около ларька, чтобы купить сигарет, на нее налетели несколько молодых парней. Они сильно избили сибирячку, а потом затащили в ее же авто и уехали. Полицию вызывала продавщица киоска, вскоре угонщиков задержали.

Всех четверых парней Первомайский районный суд признал виновными по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения с применением насилия, опасного для жизни и здоровья». Поскольку трое из них — еще подростки, их отправили в воспитательную колонию на 3 года, 4 года и 4 года 1 месяц. А вот их старшему 23-летнему товарищу дали реальный срок: 5 лет колонии строго режима.

— Молодой человек также обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 150 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления, — сообщили в суде. — Однако по этой статье он был позже признан невиновным в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Пока еще приговор не вступил в законную силу, его можно обжаловать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Отмечали день рождения»: подростки избили женщину-таксиста и угнали ее машину

Двум нападавшим было 15 лет, одному — 16: сейчас они под арестом, а пострадавшая сибирячка находится в больнице (подробнее).

«Думала, это конец. Не выживу»: избитая подростками таксистка рассказала о нападении

43-летняя сибирячка, получившая несколько десятков ударов по голове, отказалась от госпитализации (подробнее).

Подростки, избившие таксистку в Новосибирске, арестованы: что о них известно

Экспертиза показала, что все нападавшие были пьяными. Половина из них была замешана в преступлениях и раньше (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.