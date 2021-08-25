«Они как яйца дракона»: сибирячка нашла целую поляну с гигантскими грибами

Гиб больше ладони девушки в несколько раз. Фото: "Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021"

Сибирячка нашла в лесу под Бердском целую поляну, усеянную огромными грибами белого цвета. Шляпка одного такого гриба практически в несколько раз больше ладони самой девушки.

— Вчера, 24 августа, нашли в Бердске, в лесу напротив ЛДС, целую поляну огромных белых грибов, — рассказала КП-Новосибирск Юлия Позолотина. — Первый раз в жизни такие грибы видели, сначала даже трогать побоялись. Рядом лежали такие же, уже разрезанные напополам — пахнут они как шампиньоны.

Забирать с собой этого гиганта сибирячка не стала, только сфотографировала и выложила в сеть. В комментариях под ее постом другие грибники написали, что находка девушки — головач гигантский. Такие грибы принято собирать молодыми, когда их мякоть упругая и белая. В диаметре шляпка этого гриба может достигать до 50 сантиметров. А некоторые сибиряки даже сравнили огромный гриб с «яйцом дракона».

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