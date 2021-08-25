В Новосибирской области заработал международный форум «Технопром-2021»

в Новосибирской области начал работу VIII международный форум технологического развития «Технопром-2021». Фото: Правительство Новосибирской области

Сегодня, 25 августа, в Новосибирской области начал работу VIII международный форум технологического развития «Технопром-2021». Он будет проходить в Экспоцентре и продлится два дня — до 27 августа.

— Остается только пожелать организаторам и участникам — давайте сделаем дискуссии на площадках форума содержательными. Мы взяли такой тренд с 2019 года — поменьше презентаций, представления наших организаций, компаний, достижений, побольше острых дискуссий как раз по поводу проблем научно-технологического развития страны и внедрения инноваций во все отрасли нашей экономики, — отметил Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на открытии мероприятия.

Сегодня, на открытии, участники посетили основные стенды выставки — стенд Новосибирской области, «Финал Олимпиады по 3D технологиям» и «Сибирская Венчурная Ярмарка». На стенде нашего региона были представлены два проекта — «СмартСити-Новосибирск» и вторая очередь строительства в рамках проекта «Кампус мирового уровня НГУ».

Напомним, всего в рамках форума в этом году запланировано 80 мероприятий, которые разделены на семь тематических треков. Проходить он будет в смешанном формате: очно и онлайн (в прошлом году форум не проводился из-за коронавируса). Поучаствовать в мероприятии планируют представители 20 стран, еще почти 50 тысяч участников собираются присоединиться к мероприятию онлайн. В рамках «Технопрома» также должен пройти Сибирский форум информационных систем.

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