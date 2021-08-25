Следователи возбудили уголовное дело после того, как 58-летний мужчина надругался над двумя школьницами

В Новосибирске 58-летний мужчина показывал свои половые органы двум 9-летним девочкам. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» после того, как в Новосибирске 58-летний мужчина показывал свои половые органы двум 9-летним девочкам. В органы обратились родители школьниц.

— Предварительно установлено, что 23 августа в правоохранительные органы с заявлением обратился один из законных представителей детей о том, что 21 августа 58-летний мужчина, будучи в своей квартире по улице Экваторная в Советском районе города Новосибирска, демонстрировал свои половые органы находившимся на улице детям. О произошедшем девочки сообщили родителям, — сообщили в областном СУ СКР по Новосибирской области.

Напомним, мужчину задержали правоохранители, но меру пресечения ему так и не вынесли: сибиряк попал в больницу с гипертоническим кризом.

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