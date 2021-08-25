В Новосибирской области ФСБ накрыла ячейку террористов

В Новосибирской области силовики задержали террористов запрещенной организации.
В Новосибирской области силовики задержали террористов запрещенной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Масштабная спецоперация прошла по всей стране: в Москве, Новосибирской области, Якутске, Красноярском крае. Всего был задержан 31 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.
— Установлено, что члены ячейки вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали членов террористической структуры, находящихся в Сирийской Арабской Республике, а также призывали к совершению преступлений террористического характера, — сообщили в ФСБ РФ.
При задержании у членной ячейки изъяли запрещенную литературу, пропагандистские видео, а также средства связи, технику и банковские карты. Все это они использовали в своей преступной деятельности.
Сейчас следователями были возбуждены уголовные дела, оперативно- разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
* организация запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер