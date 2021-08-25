«Поехал в парикмахерскую и исчез»: 14-летний школьник с челкой пропал в Новосибирске

Подросток ушел в неизвестном направлении. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Новосибирской области

Волонтеры и полиция ищут пропавшего 14-летнего - Шавката Мардонова. Мальчик ушел из дома в Первомайском районе и уже два дня не выходит на связь.

— Вчера подросток поехал в парикмахерскую, сегодня должен был решать вопросы, связанные с учебой. Но домой он не вернулся и в парикмахерской не был. Также перестал брать телефонную трубку, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего подростка: рост 170-175 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Школьник был одет в светло-голубую рубашку, светло-синие джинсы и черные текстильные кроссовки на белой подошве.

Тех, кто что-либо знает о местонахождении подростков, просят позвонить на горячую линию поискового отряда 8-800-700-54-52 или в службу 112.

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