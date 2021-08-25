В Новосибирске построят четырехполосную дорогу на «Родники»

Дорогу построят за два года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая четырехполосная дорога заменит технический проезд по улице Мясниковой через два года. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть:

— Год назад мы построили участок дороги от Гребенщикова до Фадеева и планировали продолжать строительство. Но приняли решение остановить строительство на год, чтобы разработать проект четырехполосной магистрали с освещением, тротуарами, остановками вместо двухполосной дороги. И этим летом приступили к выполнению работ, — сообщил мэр Локоть.

Уже через два года - именно на это время рассчитаны работы - новая дорога соединит три улицы - Гребенщикова, Тюленина и Фадеева. Так что жители жилмассивов «Родники» и «Снегири» смогут быстрее добираться до работы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.