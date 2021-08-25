Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2021 11:18

2ГИС начал показывать перемещение автобусов в районах Новосибирской области

Всего на карту попали 100 маршрутов в девяти районах
Никита МАНЬКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Более 100 маршрутов добавили на карту

Более 100 маршрутов добавили на карту

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Новосибирской области не пропустят загородный автобус с помощью онлайн-карты 2ГИС. Минсвязи Новосибирской области подписал соглашение с компанией в рамках форума «Технопром- 2021», и теперь у сибиряков появился удобный сервис.

На онлайн-карте можно отследить более 100 маршрутов автобусов, которые возят людей в сельских районах Новосибирской области. На данный момент добавлено 9 из 33 сельских районов: Искитимский, Колыванский, Коченевский, Маслянинский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Тогучинский и Черепановский

Напомним, два года назад 2ГИС ввел онлайн-отслеживание движения общественного транспорта в границах Новосибирска и ряде других городов России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.