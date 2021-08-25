2ГИС начал показывать перемещение автобусов в районах Новосибирской области

Более 100 маршрутов добавили на карту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Новосибирской области не пропустят загородный автобус с помощью онлайн-карты 2ГИС. Минсвязи Новосибирской области подписал соглашение с компанией в рамках форума «Технопром- 2021», и теперь у сибиряков появился удобный сервис.

На онлайн-карте можно отследить более 100 маршрутов автобусов, которые возят людей в сельских районах Новосибирской области. На данный момент добавлено 9 из 33 сельских районов: Искитимский, Колыванский, Коченевский, Маслянинский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Тогучинский и Черепановский

Напомним, два года назад 2ГИС ввел онлайн-отслеживание движения общественного транспорта в границах Новосибирска и ряде других городов России.

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