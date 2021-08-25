Родители независимого кандидата в горсовет Бердска получили похоронный венок

Девушка написала заявление в полицию. Фото: предоставлено Дарьей Артамоновой

Студентка Дарья Артамонова, которая баллотируется в горсовет Бердска, пожаловалась в соцсетях, что ее родителям прислали похоронный венок. Курьер доставил венок с лентой «Александр Николаевич, Галина Александровна, вместе скорбим по Дарье» от неизвестного отправителя.

— Угроза? Очень низко. Вы показали свою истинную сущность. Ничего человеческого от вас ждать нельзя, я поняла. Дорогие мои недоброжелатели, если вы хотели меня напугать перед выборами, то знайте, я теперь еще больше хочу победить, — написала Дарья Артамонова на своей странице в Instagram.

Девушка сообщила корреспондентам КП-Новосибирск, что уже написала заявление в полицию.

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