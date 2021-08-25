Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2021 9:43

Родители независимого кандидата в горсовет Бердска получили похоронный венок

Студентка написала заявление в полицию
Никита МАНЬКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Девушка написала заявление в полицию. Фото: предоставлено Дарьей Артамоновой

Девушка написала заявление в полицию. Фото: предоставлено Дарьей Артамоновой

Студентка Дарья Артамонова, которая баллотируется в горсовет Бердска, пожаловалась в соцсетях, что ее родителям прислали похоронный венок. Курьер доставил венок с лентой «Александр Николаевич, Галина Александровна, вместе скорбим по Дарье» от неизвестного отправителя.

— Угроза? Очень низко. Вы показали свою истинную сущность. Ничего человеческого от вас ждать нельзя, я поняла. Дорогие мои недоброжелатели, если вы хотели меня напугать перед выборами, то знайте, я теперь еще больше хочу победить, — написала Дарья Артамонова на своей странице в Instagram.

Девушка сообщила корреспондентам КП-Новосибирск, что уже написала заявление в полицию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.