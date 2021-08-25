Крупнейший производитель стройматериалов региона включился в нацпроект «Производительность труда»

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Заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, посетивший завод, отметил, что для компании участие в нацпроекте - это, прежде всего, возможность с использованием мер господдержки внедрить инструменты бережливого производства, сократить издержки, повысить эффективность за счет обучения работников по программам Минэкономразвития России, использования льготных кредитов и других ресурсов, предложенных в нацпроекте.

- Чтобы быть конкурентоспособными предприятиям приходится искать новые резервы, пользоваться доступными механизмами государственной поддержки и наращивать свою эффективность. Строительный комплекс Новосибирской области уникален - здесь производится практически вся линейка стройматериалов, помимо стекла. Но, безусловно, нам необходимо расширять и усиливать наши достижения. Мы уверены, что участие таких крупных предприятий, как завод «ЖБИ-5» в нацпроекте - хорошая возможность укрепления и реализации потенциала предприятий, - сказал Алексей Колмаков.

Пилотным участком в компании выбрано производство дорожных плит. После внедрения инструментов бережливого производства объем производства в смену этой продукции на участке должен возрасти более чем в 1,5 раза.

В нацпроект уже вошли 45 предприятий Новосибирской области. Завод «ЖБИ-5» специализируется на выпуске железобетонных каркасов, элементов фундаментов, кровли, дорожного строительства, товарного бетона.