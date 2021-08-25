В Новосибирске начали судить продавца, который скинул 14-летнего школьника с крыльца магазина

Обвиняемый скинул подростка с крыльца. Фото: предоставлено героями публикации

Прокуратура Центрального района направила в суд дело продавца, который скинул ребенка с крыльца магазина. Напомним, и ЧП случилось 12 декабря 2020 года у магазина красок на улице Каменская. Школьник хотел скатиться на «сноускейте» с перил на крыльце магазина, но продавец на него набросился.

— 46 -летний новосибирец подошел к стоящему спиной к краю крыльца подростку, взял его руками за куртку и с силой кинул вниз с крыльца на твердый асфальт. После этого мужчина бросил в ребенка «Сноускейт», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

От удара мальчик потерял сознание, «скорая» доставила его в больницу. Ребенок получил черепно-мозговую травму, впал в кому.

Следователи завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Нападавшему грозит до 8 лет лишения свободы.

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