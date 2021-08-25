Жители Новосибирска пожаловались на задержки в получении посылок на «Почте России»

В компании обещали нанять еще 100 сортировщиков Фото: Евгения ГУСЕВА

Новосибирцы массово пожаловались на сбой в доставке и отправке посылок «Почты России». Горожане стали писать жалобы в группе компании:

— Когда будет пост про сортировочный центр Новосибирска, который держит посылки непонятно зачем и как и представляет собой какой-то бермудский треугольник? Посылка уже вторую неделю в пути, — возмущается в соцсетях новосибирец.

— У меня в новосибирский сортировочный центр уехала посылка из Москвы! Неделю уже там висит, — негодует подписчица.

Большинство горожан жалуются, что посылки находятся в сортировочном центре больше недели вместо обычных 1-2 дней. В пресс-службе компании обещали исправить ситуацию:

— Сейчас мы завершаем процесс объединения всех сортировочных пунктов в одном центре. Мы их уже разместили, но стадия синхронизации займет еще несколько дней. Мы приносим клиентам извинения за доставленные неудобства, — сообщили в пресс-службе «Почты России».

В компании добавили, что готовы дополнительно нанять на работу более 100 сортировщиков и 40 водителей. Также, в почтовых отделениях Новосибирска будут работать еще 100 человек.

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