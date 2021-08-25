Под Новосибирском педофил надругался над двумя соседскими девочками

Мама девочек обратилась в полицию. Фото: Виктория МИНАЕВА

О том, что над двумя маленькими сестрами из поселка Станицонно-Ояшинский Мошкковского района надругался их сосед, в полицию сообщила их мама.

- Одной девочке 12 лет, другой - 13 лет, учатся сестры в местной школе, в 6 и 7 классе, на учете не состояли, - пояснил КП-Новосибирск источник. - Надругался над ними безработный 34-летний сосед, который живет в этом же доме.Ранее он не был судим.

Мама девочек написала заявление в полицию, правоохранители разбираются в этой истории.

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