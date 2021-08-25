Дмитрий Чернышенко оценил ход строительства ледовой арены в Новосибирске

Дмитрий Чернышенко сейчас находится с рабочим визитом в Новосибирской области. Фото: правительство Новосибирской области.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко сейчас находится с рабочим визитом в Новосибирской области. Он уже оценил ход работ по строительству многофункциональной ледовой арены, где пройдут матчи Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

- Из федерального бюджета уже выделено около 4,5 миллиарда рублей на софинансирование строительства объекта, – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

На данный момент уровень технической готовности объекта составляет 56%. Дмитрий Чернышенко отметил, что в этом году темпы строительства арены замедлились, возникла проблема с оплатой выполненных работ из-за отсутствия скорректированной проектной документации. Причиной необходимости проведения корректировки стали изменения конструктивных решений при строительстве арены.

- Прошу вас скорректировать проектную документацию и нагнать график выполнения строительных работ. Андрей Александрович, возьмите это на личный контроль. Практически в ежедневном режиме отслеживайте ход строительства. Срывать сроки нельзя. Ввести арену в эксплуатацию необходимо с учетом утвержденного графика проведения молодежного чемпионата», – добавил вице-премьер. Он также поручил Андрею Травникову сделать всё для того, чтобы воспитанники местной «Сибири» вошли в число игроков молодежной сборной России на МЧМ-2023.

Губернатор Андрей Травников пообещал, что многофункциональная ледовая арена будет построена своевременно и сдана в сентябре 2022 года:

- Правительством Новосибирской области предприняты все возможные меры для того, чтобы наверстать отставание от первоначального графика. На объекте увеличено число рабочих, достигнуты дополнительные договорённости со строительными организациями, привлечены все дополнительные трудовые и финансовые ресурсы. На сегодняшний день нет сомнений, что к Молодёжному чемпионату мира по хоккею с шайбой 2023 года объект будет полностью построен с соблюдением всех норм и требований качества. Сегодня для этого созданы все условия. Строительство объекта находится на особом контроле регионального Правительства».

Напомним, строительство ледовой арены осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».