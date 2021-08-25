В Новосибирске иномарка врезалась в столб

Водитель и пассажиры сами выбралась из автомобиля. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Сегодня ночью 25 августа иномарка не справилась с управлением и врезалась в столб. ДТП произошло на улице Тюменской. Об этом рассказали в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

— Водитель Nissan Cefiro влетел в столб и получил серьезные повреждения, — сообщает один из подписчиков сообщества.

На кадрах видно, что у машины отлетел задний бампер, помяты крылья и полную капот.

По словам подписчика, водитель и пассажиры вылезли из машины и ушли.

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