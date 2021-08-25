Пробки в Новосибирске на утро 25 августа 2021 года: затор на площади Труда

Пробки на дорогах достигли 3 баллов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пробки в Новосибирске на утро 25 августа 2021 года сковали левый берег. По данным сервиса «2GIS» загрузка на городских дорогах составляет 3 балла.

Сложно уехать на левый берег из-за пробки на проезде Энергетиков. Автомобилистам придется стоять там вплоть до площади Труда. Так же небольшая пробка образовалась на улице Станиславского, Ватутина и Широкая.

На правом берегу дороги менее загружены. Небольшой затормозить сформировался на улице Большевистская, начиная от станции метро «Речной вокзал». Водители немного постоять на улице Кирова, Богдана Хмельницкого и Курчатова.