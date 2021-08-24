«Заклинило педаль»: в ГИБДД рассказали подробности ДТП с «Лексусом», въехавшим в витрину магазина

В ГИБДД рассказали подробности ДТП в Новосибирске, где «Лексус» протаранил витрину супермаркета. Фото: Кадр из видео
В ГИБДД рассказали подробности ДТП в Новосибирске, где «Лексус» протаранил витрину супермаркета. Напомним, ЧП случилось вечером, 24 августа, в Кировском районе.
— В 21:40 водитель 66-летний мужчина на автомобиле Lexus ехал по территории здания 15/2 по улице Виктора Уса, когда у него, по его словам, заклинило педаль газа и он въехал в раздвижные двери магазина, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
На место через несколько минут прибыл экипаж ГИБДД. К счастью, вопреки страхам очевидцев, в ДТП никто не пострадал. Сейчас по данному факту проводится проверка.
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