Новосибирские таксисты отказываются брать заказы в отдаленные районы

В Новосибирске таксисты все чаще стали отказываться брать заказы из определенных частей города. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске таксисты все чаще стали отказываться брать заказы из определенных частей города. Чаще всего водители игнорируют поездки в отдаленные районы или область. КП-Новосибирск попыталась выяснить, с чем это связано.

— Брать заказы на дальние поездки не выгодно, даже если коэффициент повышен. Ехать за достаточно низкую цену в какой-то отдаленный район неудобно, оттуда кого-то везти придется по такой же низкой цене, при этом, ты только куда больше потратишь на бензин, если еще повезет не встать в пробку и не потерять несколько часов там. Если говорить про аэропорт «Толмачево», например, то там вообще ситуация заключается в том, что можно уехать туда, а вот обратно взять клиента будет уже очень сложно. И возвращаться придется пустым, считай — терять время. По деньгам мне гораздо выгоднее взять несколько заказов пусть даже по средней цене где-нибудь в центре — заработать смогу столько же, как за одну длинную поездку, а ресурсов потрачу меньше, — рассказал КП-Новосибирск таксист по имени Юрий.

По его словам, сейчас в своеобразном антитопе у водителей находятся такие районы как Пашино, Снегири, Родники Затулинка, МЖК, Дивногорский, Марусино, а также Академгородок, Мочище и аэропорт «Толмачево».

— В целом, в этой ситуации нет чего-то особенно удивительного, это стандартное сезонное явление. Начиная с мая и на протяжении всего лета идет так называемый отток рабочей силы: люди уезжают в отпуска, водителей становится меньше, в связи с чем цена на такси растет. Многие люди начинают отказываться от поездок, водителям становится неудобно брать какие-то дальние заказы, они могут выбрать более притягательный для них по цене. Но это все нормализуется с началом осени, — пояснила КП-Новосибирск председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова.

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