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Происшествия24 августа 2021 18:51

В Новосибирске «Лексус» протаранил витрину магазина: есть пострадавшие

Об этом сообщили очевидцы
Галина СИМОНОВА
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Кроссовер на большой скорости въехал в стеклянную витрину магазина. Фото: Кадр из видео

Кроссовер на большой скорости въехал в стеклянную витрину магазина. Фото: Кадр из видео

Вечером, 24 августа, в Новосибирске случилось нестандартное ДТП: кроссовер на большой скорости въехал в стеклянную витрину магазина в Кировском районе. Последствия произошедшего засняли на видео очевидцы, позже ролик опубликовали в соцстеях.

— На улице Виктора Уса, 11, водитель кроссовера Lexus RX300 въехал прямо в витрину «Пятерочки». Как сообщают очевидцы, в результате произошедшего есть пострадавшие: находившийся в холле мужчина и две девочки, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В Госавтоинспекции по Новосибирску пообещали прокомментировать произошедшее позже.

Смотреть видеосюжет
В Новосибирске «Лексус» протаранил витрину магазина
В Новосибирске «Лексус» протаранил витрину магазина

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