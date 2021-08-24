В Новосибирске «Лексус» протаранил витрину магазина: есть пострадавшие

Кроссовер на большой скорости въехал в стеклянную витрину магазина. Фото: Кадр из видео
Вечером, 24 августа, в Новосибирске случилось нестандартное ДТП: кроссовер на большой скорости въехал в стеклянную витрину магазина в Кировском районе. Последствия произошедшего засняли на видео очевидцы, позже ролик опубликовали в соцстеях.
— На улице Виктора Уса, 11, водитель кроссовера Lexus RX300 въехал прямо в витрину «Пятерочки». Как сообщают очевидцы, в результате произошедшего есть пострадавшие: находившийся в холле мужчина и две девочки, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
В Госавтоинспекции по Новосибирску пообещали прокомментировать произошедшее позже.
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