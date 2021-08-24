Появилось видео, как иномарка въехала в колонку на заправке под Новосибирском

Пьяный водитель въехал прямо в одну из бензоколонок. Фото: Кадр из видео

Появилось видео ДТП на заправке на «Чуйском тракте» в Искитимском районе, произошедшего утром, 24 августа. Напомним, там пьяный водитель въехал прямо в одну из бензоколонок.

— Сегодня, в 10:45 32-летний житель поселка Керамкомбинат будучи нетрезвым (освидетельствование производилось на месте, алкоголь в выдыхаемом воздухе — 792 мг/л) ехал на автомобиле Toyota Harrier со стороны Новосибирска в сторону Черепаново. На 77 километре автодороги Р-256 он столкнулся с попутным автомобилем Toyota Corolla, за рулем которого был 28-летний мужчина. Далее водитель «Харриера», потеряв управление, наехал на бордюрный камень и врезался в колонку АЗС, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В результате ДТП водитель Toyota Harrier получил различные травмы и был доставлен в больницу. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются.

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