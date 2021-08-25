Погода в Новосибирске на 25 августа 2021 года: город расплавится от жары

Под конец августа лето снова в самом разгаре. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 25 августа 2021 года останется по-прежнему прохладной с утра и очень жаркой к концу дня. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Днем в Новосибирске будет +26…+28 градусов, ночью — до +15, с малой облачностью, без осадков. Подует северо-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. По области температура поднимется до +25…+30 градусов. Будет также ясно, без осадков, ночью и утром местами туманы, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс Погода» обещает жару и солнце весь день. Уже утром температура поднимется с +14 до +23, а после полудня будет +28 градусов.

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