Губернатор Андрей Травников представил программу «Технопрома-2021» в Москве

Андрей Травников провел пресс-конференцию в Москве, посвященную проведению «Технопрома». Фото: Правительство Новосибирской области

Уже завтра стартует VIII международный форум и выставка технологического развития «Технопром». В этом году мероприятия пройдут в гибридном формате: на онлайн площадках и традиционной площадке в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 25 по 27 августа. Ключевая тема форума — «Научно-технологическое развитие: ответы на новые вызовы». Сегодня, 24 августа, Губернатор региона Андрей Травников провел пресс-конференцию в Москве, посвященную проведению «Технопрома».

— Напомню, что с 2013 года благодаря уникальной повестке «Технопром» занимает прочные позиции общенациональной деловой площадки. Здесь формируются предложения по направлениям развития научно-технологической сферы, а также по конкретным проектам, решения по достижению технологического лидерства российской экономики. Число участников форума неуклонно растет. Если в 2013 году первый Технопром привлек полторы тысячи участников, то в прошлом — 2019 году — в 2020 мы форум не проводился из-за пандемии — участников было уже более 8,5 тысяч. В этом году мы имеем возможность провести его в гибридном формате: для очного участия зарегистрировались уже более 2 тысяч человек, 550 модераторов и спикеров примут участие очно, офлайн, 220 модераторов и спикеров — будут находится на видеосвязи. Это будут представители из 20 стран. Мы прогнозируем 50 тысяч участников, в различных форматах, — отметил Андрей Травников.

Открытие Технопрома состоится 25 августа. Всего в рамках форума запланировано более 80 мероприятий, которые будут сгруппированы в семь тематических треков по самым актуальным направлениям научно-технологического развития.

— По согласованию с Министром науки и высшего образования РФ, во второй день форума, 26 августа, пройдет заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Наука», и основным вопросом этого заседания будет рассмотрение проекта новой государственной программы научно-технологического развития России. Эта программа разрабатывается в соответствии с поручениями Президента Владимира Путина, — отметил Глава региона.

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