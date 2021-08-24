В Новосибирске завершены поиски 15-летней школьницы с серебряным рюкзаком

В Новосибирске завершились поиски 15-летней школьницы с серебряным рюкзаком. Фото: ПСО "Маяк"

В Новосибирске завершились поиски 15-летней школьницы с серебряным рюкзаком. Об этом сообщили волонтеры.

— Поиск благополучно завершен. Девочка найдена живой, и уже находится дома. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, кто выезжал на автономные задачи, кто распространял информацию по сети, — сообщили в поисковом отряде «Маяк».

Напомним, поиски девочки велись более суток волонтерами и полицией. Она ушла из дома утром 23 августа, сказав родителям, что отправится погулять и пропала. На связь с родными школьница не выходила.

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