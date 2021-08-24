В Новосибирске столкнулись две иномарки: в больнице 10-летний мальчик

В Новосибирске столкнулись две иномарки, пострадал ребенок. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске столкнулись две иномарки: в больнице оказался ребенок. ДТП случилось вечером, 24 августа, в Заельцовском районе города.

— 37-летний водитель автомобиля Toyota Corolla ехал по улице 1-е Мочищенское шоссе в сторону улицы Дачной и, около дома №2 СТ «Любитель», столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем Subaru Impreza, за рулем которого была 33-летняя женщина, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В аварии пострадал 10-летний мальчик — пассажир «Субару». Его с ушибом головы доставили в больницу. На месте произошедшего работает экипаж ДПС, все причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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