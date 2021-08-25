«Врачи говорили — пять лет буду в кресле »: новосибирский рэпер встал на ноги после комы

Парень удивил врачей, восстановившись за полгода. Фото: предоставлено героем публикации

Новосибирский рэпер Артемий Гейко быстро поправился после комы — всего за полгода научился ходить, хотя прогноз врачей был куда хуже. Молодой человек рассказал КП-Новосибирск о реабилитации.

— Два года назад назад я вышел из комы и началась реабилитация. Сначала едва научился вставать, пользовался инвалидным креслом. Врачи давали мне пять лет или даже больше на восстановление. Но я не верил, тренировался каждый день, разрабатывал ноги на лестнице в подъезде. И через полгода я уже на костылях, — рассказала Артемий Гейко.

Парень говорит, что ему помогла мечта вернуться выступать на сцену и реабилитация в НИИТО.

— Сейчас цель — научиться ходить без костылей и написать танцевальный трек, как у Моргенштерна. Голос еще не вернулся, но я наложу автотюн и зачитаю. «Ты думал я умер, но не угадал. Проходит полгода — я на ноги встал», — поделился Артемий Гейко.

Напомним, рэпер провел в коме два месяца — его избил до полусмерти знакомый, который с другом шумел ночью под окнами. Во время комы он похудел до 30 килограммов, но смог прийти в себя.

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