В Новосибирске свалку в Пашино ликвидируют за 27 миллионов рублей

В Новосибирске ликвидируют мусорный полигон у микрорайона Пашино в Калининском районе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске ликвидируют мусорный полигон у микрорайона Пашино в Калининском районе. Он работал там на протяжении семи лет и был закрыт в 2019 году. Сейчас мэрия города проводит аукцион и ищет подрядчика, готового заняться восстановлением этой территории. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

По данным сайта, выигравшая конкурс компания должна будет проложить там инженерные сети, составить план по ликвидации причиненного ущерба и озеленить место бывшей свалки. На это подрядчику предлагается 27,2 миллиона рублей.

Стартует электронный аукцион 1 сентября. Победившая компания должна будет разработать все необходимые документы до 1 мая 2022 года.

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