Власти пообещали построить новую ледовую арену в Новосибирске в срок

Объект будет сдан в срок. Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирске полным ходом идет строительство новой Ледовой арены к Молодежному чемпионату мира по хоккею-2023. Как пояснил министр строительства региона Иван Шмидт, планируется, что объект будет сдан точно в срок без задержек.

— Первоначальный график по контракту с генподрядчиком был сделан с большим запасом, предполагалось все заблаговременно и спокойно сделать, а теперь придется проявить обычный строительный героизм, но, в любом случае, все будет сделано в срок, — отметил министр. — Правительством Новосибирской области предприняты все возможные меры для того, чтобы наверстать отставание: увеличено число рабочих на стройплощадке, достигнуты дополнительные договоренности со строительными организациями, работающими на объекте, привлечены все дополнительные ресурсы — трудовые и финансовые.

Иван Шмидт отметил, что к чемпионату объект будет полностью построен с соблюдением всех норм и требований качества.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как идет строительство станции метро «Спортивная». По словам мэра города Анатолия Локтя, в регион недавно завезли последнюю партию эскалаторов, рабочие уже приступили к их монтажу.

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Об этом сообщил мэр города (подробнее).

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