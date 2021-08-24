Под Новосибирском чиновники проверили детский лагерь после жалоб детей на плохое питание

Проверяющие объявили жалобы преувеличенными. Фото: предоставлено героем публикации

Комиссия проверила детский лагерь после жалоб ребенка на недоедание и антисанитарию. Результаты проверки опубликовало правительство Новосибирской области:

— В детском лагере организовано шестиразовое питание, приготовление блюд выполняется в строгом соответствии с перспективным меню. Спальные помещения оборудованы водяной системой отопления. Персонал лагеря круглосуточно контролирует температурный режим в корпусах. Засор в туалете одного из жилых корпусов, оперативно устранен сотрудниками лагеря. Из канализации извлечены: рулон туалетной бумаги и упаковка одноразовых стаканчиков, что говорит о намеренном засоре, — сообщили в пресс-службе.

Специалисты минтруда и соцразвития Новосибирской области назвала жалобы преувеличенными:

— Женщина согласилась с тем, что информация местами преувеличена. Мама не исключает, что основной причиной недовольства сына стало нежелание ехать в детский лагерь, — сообщили в пресс-службе.

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