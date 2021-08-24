Полиция ищет парней, которые дважды проехали по девушке и избили ее жениха

Саша просит помочь найти этого человека, напавшего на нее. Фото: предоставлено Александрой Сухотской.

Новосибирские полицейские разыскивают 6 человек, которые дважды проехали по девушке и избили ее жениха. Напомним, пара наблюдала в телескоп за звездным небом, когда на них напали. Инцидент прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области:

— 23 августа в 00.30 в полицию поступили заявления от 36-летнего мужчины и 32-летней женщины о нападении по адресу улица Ключ-Камышенское плато, 62. В настоящее время заявления зарегистрированы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится розыск лиц, причастных к конфликту, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Тех, кто узнал одного из нападавших, которого сибирячка успела снять на видео, просим связаться с полицией или обратиться в редакцию КП-Новосибирск по телефону . 8-913-068-56-72.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы просто в телескоп смотрели»: в Новосибирске парни дважды проехали по девушке на машине и избили ее жениха

Сибирячка предполагает, что их приняли за случайных свидетелей (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.