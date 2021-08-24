Новосибирцы пытались похитить алкоголь на сумму 10 тысяч рублей

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

23 августа около 16.00 бойцы ГБР задержали в Калининском районе города двух женщин, пытавшихся украсть из магазина 3 бутылки коньяка емкостью 0,7 литра и 3 литровые бутылки водки. Сумма ущерба составила бы 6000 рублей, но похищенное у воровок было изъято и возвращено владельцу. Задержанные были переданы сотрудникам полиции.

Следующий расхититель спиртного был задержан «гвардейцами» в 19.20 в Дзержинском районе. Бойцы 72-го экипажа ГБР изъяли у 35-летнего мужчины, задержанного в супермаркете, три бутылки виски: две - емкостью 0,5 литра и одну - 0,7 литра. В магазине предотвращенный ущерб оценили в 3000 рублей. Задержанный был передан полицейскому патрулю.

Последним пойманным за кражу спиртного в эти сутки стал мужчина в возрасте около 50 лет, который в 21.38 был задержан бойцами группы быстрого реагирования в супермаркете Железнодорожного района. Предметом хищения стала бутылка водки емкостью 0,5 литра стоимостью 300 рублей. Спиртное, как и в предыдущих случаях, охранниками было изъято, а задержанный передан полицейским.