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Происшествия24 августа 2021 9:46

Новосибирцы пытались похитить алкоголь на сумму 10 тысяч рублей

Только за минувшие сутки сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ пресекли хищение алкогольной продукции на сумму около 10 тысяч рублей. Все попытки краж были предприняты в магазинах Новосибирска. Алкоголь у воришек был изъят
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

23 августа около 16.00 бойцы ГБР задержали в Калининском районе города двух женщин, пытавшихся украсть из магазина 3 бутылки коньяка емкостью 0,7 литра и 3 литровые бутылки водки. Сумма ущерба составила бы 6000 рублей, но похищенное у воровок было изъято и возвращено владельцу. Задержанные были переданы сотрудникам полиции.

Следующий расхититель спиртного был задержан «гвардейцами» в 19.20 в Дзержинском районе. Бойцы 72-го экипажа ГБР изъяли у 35-летнего мужчины, задержанного в супермаркете, три бутылки виски: две - емкостью 0,5 литра и одну - 0,7 литра. В магазине предотвращенный ущерб оценили в 3000 рублей. Задержанный был передан полицейскому патрулю.

Последним пойманным за кражу спиртного в эти сутки стал мужчина в возрасте около 50 лет, который в 21.38 был задержан бойцами группы быстрого реагирования в супермаркете Железнодорожного района. Предметом хищения стала бутылка водки емкостью 0,5 литра стоимостью 300 рублей. Спиртное, как и в предыдущих случаях, охранниками было изъято, а задержанный передан полицейским.