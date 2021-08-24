Прокуратура проверит спорткомплекс, где 9-летняя девочка пострадала на батуте.

Прокуратура проводит проверку. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Новосибирской области проверит спортколмлекс в Краснообске, где 9-летняя девочка после сломала позвоночник на батуте.

— Администрация спорткомплекса за безопасностью детей не проследила. При наличии оснований будет возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, ЧП случилось 19 августа. Мама ребенка рассказала КП-Новосибирск, что девочка потеряла равновесие из-за пары неловких движений. Она уверяет, что инструкторы не следили за тем, что происходит на батуте.

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