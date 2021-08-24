Новосибирцы нашли берцовую кость. Фото: Влад КОМЯКОВ

Новосибирцы нашли человеческие останки у реки Каменка. Это произошло в Дзержинском районе на улице Есенина недалеко от жилых домов.

— Жители дома обнаружили берцовую кость в зимней обуви в 50 метрах от жилых домов, — уточнил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, что сегодня «Комсомолка» писала про жительницу поселка Русско-Семеновский Тогучиинского района, нашедшую человеческий череп. Она обнаружила его в 250 метров от окраины поселка. Как оказалось несколько лет назад в этом же месте обнаружили человеческий скелет как раз без черепа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.