Новосибирцы нашли берцовую кость.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Новосибирцы нашли человеческие останки у реки Каменка. Это произошло в Дзержинском районе на улице Есенина недалеко от жилых домов.
— Жители дома обнаружили берцовую кость в зимней обуви в 50 метрах от жилых домов, — уточнил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
Напомним, что сегодня «Комсомолка» писала про жительницу поселка Русско-Семеновский Тогучиинского района, нашедшую человеческий череп. Она обнаружила его в 250 метров от окраины поселка. Как оказалось несколько лет назад в этом же месте обнаружили человеческий скелет как раз без черепа.
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