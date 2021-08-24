Андрей Травников: «На основе новосибирского опыта в сфере образования должны формироваться цели и задачи для всех остальных регионов»

Андрей Травников обратился к педагогам. Фото: правительство Новосибирской области.

В правительстве региона прошло пленарное заседание XXI Съезда работников образования Новосибирской области «Воспитание, обучение и профессиональное самоопределение – ключевые инвестиции в развитие личности человека». Губернатор Андрей Травников обратился к его участникам:

- Считаю, нужно направить усилия на повышение общего уровня качества образования и соответственно итогов Государственной итоговой аттестации. Мероприятия, направленные на это, теперь не только наша инициатива, в прошлом году они вошли в обновлённый нацпроект «Образование». Устойчивое развитие системы образования обеспечивается стабильным финансированием. Эта сфера находится под постоянным контролем Правительства региона. Растёт уровень технической оснащённости учебных заведений – даже в сельских школах сегодня очень высок уровень техники, оборудования, программного обеспечения. Однако, мир меняется стремительно, растут запросы детей и родителей к сфере образования, и необходимо «бежать» быстрее этих изменений, чтобы опережать темпы роста амбиций и мотивации и детей, и взрослых. Три направления для нас приоритетны: выстраивание системы выявления профессиональных способностей, профессионального самоопределения; выстраивание региональной системы выявления и поддержки талантливых, одарённых высокомотивированных детей; повышение общего качества образования в школах и подтягивание отстающих школ. Если мы хотим стать лидерами по качеству образования, нам нельзя идти по предлагаемому сверху маршруту для достижения среднестатистических целей – необходимо самим формировать этот маршрут, поднимать планку, заглядывать за горизонт и ориентироваться на более высокие темпы. Именно на основе нашего лидерского опыта должны формироваться цели и формулироваться задачи для всех остальных регионов», – подчеркнул Андрей Травников.

Выдающимся работникам сферы образования Андрей Травников вручил удостоверение и нагрудный знак «Заслуженный работник образования Новосибирской области», а также Благодарности Губернатора Новосибирской области.

С докладом «Воспитание, обучение и профессиональное самоопределение – ключевые инвестиции в развитие личности человека» перед участниками пленарного заседания выступил министр образования региона Сергей Федорчук.

Как отметил министр, устойчивое развитие системы образования обеспечивается стабильным финансированием. В 2021 году бюджет министерства образования запланирован в размере 42,3 млрд рублей, что почти на 11% больше, чем в 2019 году (38,1 млрд рублей). Доля бюджета министерства в областном бюджете на 2021 год составляет 19%.