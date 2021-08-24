В Новосибирске ищут школьницу с серебряным рюкзаком

Рост девочки 170 сантиметров. Фото: предоставлено ПСО "Маяк".

В Новосибирске волонтеры поисково-спасательного отряда «Маяк» ищут 15-летнюю Элмуродову Лолахон Хикматуллоевну. Девочка ушла из дома в Ленинском районе 23 числа.

— Она сказала родителям, что пойдет погуляет и вышла около 11 утра из дома. После этого ее никто не видел. По словам родных, никаких конфликтов дома не было, — рассказали КП-Новосибирск в поисково-спасательном отряде «Маяк».

У Лолахон рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные до плеч, а глаза карие. Предположительно она была одета в темную кофту с капюшоном, синие джинсы и светло-розовые кроссовки. С собой у нее может быть серебряный рюкзак.

Если вам что-либо известно о месте нахождения Элмуродовой Лолахон Хикматуллоевны , просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-0911.

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